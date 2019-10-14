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Выставка с капсулой первого прыгуна из стратосферы открылась в Петербурге

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Выставка с капсулой первого прыгуна из стратосферы открылась в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 октября. Экспозицию в честь годовщины знаменитого затяжного прыжка из стратосферы представили в Планетарии №1 в Петербурге, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

На выставке показали капсулу и костюм, в которых австрийский скайдайвер Феликс Баумгартнер совершил рекордный прыжок с парашютом. К этому событию испытатель готовился семь лет, проводя в капсуле по пять часов в день.

Выставка с капсулой первого прыгуна из стратосферы открылась в Петербурге

Его тренеровал Джо Киттенгер, который поставил предыдущий рекорд по прыжку из космоса — 31 000 км. Феликс превзошел своего учителя, поставив новый мировой рекорд в 38.000 км.

Выставка с капсулой первого прыгуна из стратосферы открылась в Петербурге

Выставка с экспонатами из музея транспора в Люцерне будет работать в Петербурге до середины января 2020.

Выставка с капсулой первого прыгуна из стратосферы открылась в Петербурге

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