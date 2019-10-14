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Беглов отметил заслуги Черчесова и Дзюбы после выхода сборной на Евро-2020

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Беглов отметил заслуги Черчесова и Дзюбы после выхода сборной на Евро-2020

Санкт-Петербург, 14 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил сборную России по футболу с досрочным выходом на Евро-2020. Об этом он написал на странице «ВКонтакте». 

Такой результат является заслугой игроков и тренерского штаба, считает глава города. Он поздравил главного тренера национальной сборной Станислава Черчесова от себя и от имени петербуржцев.

«Хочу отметить и капитана нашей сборной, игрока «Зенита» Артема Дзюбу. Настоящий лидер на поле и за его пределами!» — написал Беглов.

Он добавил, что Петербург ждет чемпионат и готовится принять несколько матчей. 

Беглов отметил заслуги Черчесова и Дзюбы после выхода сборной на Евро-2020

Напомним, что матч Россия-Кипр стал одним из самых зрелищных за последнее время. Национальная сборная разгромила киприотов со счетом 5:0 при том, что это был не домашний для россиян матч. Уверенная победа принесла России заветные очки и билет в Евро-2020.

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