Беглов отметил заслуги Черчесова и Дзюбы после выхода сборной на Евро-2020

Санкт-Петербург, 14 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил сборную России по футболу с досрочным выходом на Евро-2020. Об этом он написал на странице «ВКонтакте».

Такой результат является заслугой игроков и тренерского штаба, считает глава города. Он поздравил главного тренера национальной сборной Станислава Черчесова от себя и от имени петербуржцев.

«Хочу отметить и капитана нашей сборной, игрока «Зенита» Артема Дзюбу. Настоящий лидер на поле и за его пределами!» — написал Беглов.

Он добавил, что Петербург ждет чемпионат и готовится принять несколько матчей.

Напомним, что матч Россия-Кипр стал одним из самых зрелищных за последнее время. Национальная сборная разгромила киприотов со счетом 5:0 при том, что это был не домашний для россиян матч. Уверенная победа принесла России заветные очки и билет в Евро-2020.