Беглов оценил бюджет Петербурга на 2020 год

Санкт-Петербург, 14 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов оценил бюджет на 2020 год и плановые 2021-2022 годы.

Беглов отметил, что большая часть расходов связана с социальными выплатами. Речь идет о проезде на электричках для льготных категорий, выплатах к 75-летию Победы, реализации ряда программ, в том числе «Комфортный город».

«Очень важно обеспечить выполнение тех обязательств, которые мы давали избирателям. Все наказы должны быть исполнены», — сказал губернатор, его цитируют «Невские новости».

Немаловажным для Петербурга является создание новых общественных мест, в том числе арт-парка на Добролюбова, добавил Беглов. Город должен быть чистым и привлекательным для туристов, считает губернатор.

14 октября также состоялось заседание бюджетно-финансового комитета Заксобрания. Депутаты рассмотрели в третьем чтении законопроект о поправках в бюджет на 2020-2021 годы.

Глава комитета Андрей Васильев назвал параметры бюджета с учетом поправок Беглова. Общий объем доходов в 2019 году ожидается в размере 629,3 млрд рублей, в 2020 году — 637,8 млрд рублей. Годом позднее — 696,2 млрд рублей.

Расходы в этом году составят 670 млрд рублей, в 2020 году — 692,3 млрд рублей, в 2021 году — 749,5 млрд рублей. Поправки к законопроекту снова рассмотрят 16 октября.

Ранее губернатор Петербурга неоднократно говорил о том, что городской бюджет должен быть понятным и прозрачным для жителей. Бюджетная политика властей должна быть продуманной, отмечал Беглов.