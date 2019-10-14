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Программу по модернизации сети городского здравоохранения готовят по поручению Беглова

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Программу по модернизации сети городского здравоохранения готовят по поручению Беглова

Санкт-Петербург, 14 октября. На заседании в Смольном обсудили программу по модернизации сети городского здравоохранения.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о дальнейших планах и отметил заслуги в сфере развития сферы здравоохранения в Петербурге. Он отметил успешную работу фонда, а также рассказал о том, что большим достижением стал рост зарплаты медработников.

Стало известно, что планируется увеличить размер средств на оснащение медучреждений современным оборудованием, а также на помощь онкологическим больным. Кроме того, планируется рост зарплат сотрудников медучреждений, сообщают «Невские новости».

Беглов отметил, что средства фонда должны быть распределены правильно и за этим должен стоять особый контроль.

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