Беглов обсудил в Смольном закупку снегоуборочной техники

Санкт-Петербург, 14 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов обсудил с членами правительства в Смольном подготовку к зиме.

Глава комитета финансов Петербурга Алексей Корабельников рассказал, что в проект бюджета на 2020 год входит компенсация на закупку снегоуборочной техники, которую приобрели в 2019 году.

Петербургские власти планируют закупку спецтехники на 2021-2022 годы, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что летом в 13 пожарных частях появилась новая спецтехника. В этом году для подразделениям противопожарной службы передали технику и оборудование 262 млн рублей.