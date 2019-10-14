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Беглов обсудил в Смольном закупку снегоуборочной техники

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Беглов обсудил в Смольном закупку снегоуборочной техники

Санкт-Петербург, 14 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов обсудил с членами правительства в Смольном подготовку к зиме.

Глава комитета финансов Петербурга Алексей Корабельников рассказал, что в проект бюджета на 2020 год входит компенсация на закупку снегоуборочной техники, которую приобрели в 2019 году.

Петербургские власти планируют закупку спецтехники на 2021-2022 годы, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что летом в 13 пожарных частях появилась новая спецтехника. В этом году для подразделениям противопожарной службы передали технику и оборудование 262 млн рублей. 

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