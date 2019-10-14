В Петербурге по адресной инвестиционной компании будет введено 166 объектов в 2020 году

Санкт-Петербург, 14 октября. В рамках адресной инвестиционной программы в Санкт-Петербурге появятся 33 детских сада, 13 новых школ, 10 объектов здравоохранения и 29,6 километра дорог.

Валерий Москаленко, глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга выступил перед губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым с докладом о выделении средств адресной инвестиционной компании. Он рассказал, что, кроме уже введенных в эксплуатацию новых городских объектов, появятся также и 17 объектов метро.

Александр Беглов поручил особое внимание уделить работе транспортной системы, а также созданию маршрута скоростного трамвая Шушары — Колпино, сообщают «Невские новости».