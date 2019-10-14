Сильный ливень обрушится на Петербург в ближайшие часы

Санкт-Петербург, 14 октября. Сильные дожди обрушатся на Петербург в ближайшие часы, сообщили в региональном управлении МЧС России.

Обильные осадки ожидаются днем, ветер усилится до 7 метров в секунду. По данным сервиса «Яндекс.Погода», дожди начались в Гатчине и Красном Селе, пишет издание «Петербургский дневник».

Сильные дожди могут повлиять на уровень воды в Неве. С 16 октября по 21 октября в регионе ожидаются обложные дожди. Спасатели просят водителей быть внимательными во время неблагоприятной погоды.