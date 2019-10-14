Филиал библиотеки имени Лермонтова будет открыт в доме на Садовой

Санкт-Петербург, 14 октября. Структурное подразделение библиотеки имени М. Ю. Лермонтова откроется в том же доме, где жил великий поэт, прозаик и драматург.

В комитете по культуре говорят, что Мариинский театр планирует реконструкцию здания, а также открытие в доме мемориальной зоны М. Ю. Лермонтова. Филиал библиотеки разместится на втором этаже. Кроме того, в доме по Садовой, 61 планируется разместить сотрудников культурного учреждения и приглашенных гостей, сообщает «Петербургский дневник».

Сейчас театр ждет получения результатов историко-культурной экспертизы.

Напомним, что с завтрашнего дня в Санкт-Петербурге начнут проходить Лермонтовские дни, посвященные 205-летию поэта.