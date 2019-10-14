Доходы Петербурга составят к 2024 году 1 трлн рублей

Санкт-Петербург, 14 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов обсудил с членами правительства в Смольном бюджет города на следующий год и плановые 2021–2022 годы.

Глава комитета финансов Алексей Корабельников представил соответствующий доклад. Он отметил, что темпы роста доходов бюджета на 2020-2022 годы соответствуют темпам роста экономики на уровне 108%.

По его словам, к 2024 году доходы составят 1 трлн рублей. Корабельников отметил, что власти Петербурга должны стимулировать экономический рост, следить за распределением доходов, повышать эффективность управления госимуществом и привлекать средства из федерального бюджета.

Как отмечают «Невские новости», в 2020 году планируется потратить 155 млрд рублей на программу «Комфортный город». На «Социальный город» направят 440 млрд рублей, что включает поддержку образовательных, медицинских и социальных программ.

Власти планируют выделить средства на реализацию программ «Открытый город» и «Умный город».

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что необходимо грамотно распоряжаться деньгами города. Бюджет должен быть прозрачным и понятным для петербуржцев.