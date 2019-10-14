Беглов обсудил с членами правительства исполнение бюджета Петербурга

Санкт-Петербург, 14 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов провел в Смольном заседание об исполнении городского бюджета за девять месяцев 2019 года.

Глава комитета финансов Алексей Корабельников представил отчет членам правительства. По его словам, доходная часть бюджета исполнена в размере 456,5 млн рублей.

Бюджет исполнен на 77,1 %, уточненный план 2019 года исполнен на 75,2 %. Доходы Петербурга составили 96,5 %, из федерального бюджета поступило только 3,5 %.

Корабельников отметил, что доходная часть формируется в основном благодаря налогам, пишут «Невские новости». Расходы составили 434,9 млн рублей, большая часть средств направлена на реализацию социальных программ.

Глава Петербурга после доклада Корабельникова отметил, что нужно внимательно относиться к городскому бюджету. Средства на нужды города необходимо грамотно распределять, подчеркнул Беглов.

Ранее вице-губернатор Петербурга Евгений Елин представил поправки Беглова к законопроекту о бюджете в Заксобрании города. Эти изменения могут сократить расходы на 3,5 млрд рублей.