Иномарку бывшего петербургского хоккеиста подожгли на Московском проспекте

Санкт-Петербург, 14 октября. Неизвестные подожгли в Петербурге Jaguar бывшего хоккеиста СКА и «Северстали» Пахрудина Гимбатова.

Инцидент произошел в ночь на 13 октября на Московском проспекте. Автомобиль был припаркован недалеко от станции метро «Парк Победы».

В результате поджога дорогая иномарка получила частичные повреждения, ущерб оценили в 1,4 млн рублей. Правоохранители проводят проверку по факту происшествия, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что в Москве правоохранители задержали молодого хоккеиста «Спартака» Михаила Котляревского, который ездил на автомобиле с поддельными водительскими правами.