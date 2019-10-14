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Иномарку бывшего петербургского хоккеиста подожгли на Московском проспекте

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Иномарку бывшего петербургского хоккеиста подожгли на Московском проспекте

Санкт-Петербург, 14 октября. Неизвестные подожгли в Петербурге Jaguar бывшего хоккеиста СКА и «Северстали» Пахрудина Гимбатова.

Инцидент произошел в ночь на 13 октября на Московском проспекте. Автомобиль был припаркован недалеко от станции метро «Парк Победы». 

В результате поджога дорогая иномарка получила частичные повреждения, ущерб оценили в 1,4 млн рублей. Правоохранители проводят проверку по факту происшествия, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что в Москве правоохранители задержали молодого хоккеиста «Спартака» Михаила Котляревского, который ездил на автомобиле с поддельными водительскими правами.

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