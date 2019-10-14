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Диджея зарезали в Ленинградской области из-за «неправильной» музыки

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Диджея зарезали в Ленинградской области из-за «неправильной» музыки

Петербург, 14 октября. В ночь с субботы на воскресенье в одном из кафе в Кировском районе Ленинградской области посетитель убил диджея.

Гостю питейного заведения не понравилась игравшая там музыка, мужчина в грубой форме, используя нецензурную лексику, потребовал от ведущего сменить репертуар, однако в ответ получил отказ.

После этого посетитель кафе достал нож и ударил диджея в грудь, пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он скончался. Подозреваемого в убийстве сейчас разыскивает полиция, сообщает «Газета.ru».

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Источник: РИА Новости
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