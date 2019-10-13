Каршеринговый автомобиль влетел в остановку в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 октября. Автомобиль каршеринга «Яндекс» на большой скорости снес дорожное ограждение и протаранил автобусную остановку. Пострадавших нет.

Дорожный инцидент произошел утром на пересечении проспекта Энгельса и улицы Шостаковича. Renault Kaptur с наклейками каршеринговой службы влетел в остановку общественного транспорта.

Никто из пешеходов не пострадал, сообщил источник Федеральной службы новостей. Свидетели происшествия после ДТП попытались оказать помощь водителю иномарки. Мужчина не смог выбраться из транспортного средства самостоятельно. Собеседник агентства предположил, что водитель каршеринга получил травмы.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства дорожного происшествия.