Петербуржцев предупредили о сильном ветре и дожде

Санкт-Петербург, 12 октября. Спасатели предупредили петербуржцев об ухудшении погоды в выходные. В воскресенье в Петербурге ожидается сильный ветер и дождь, об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

По данным синоптиков, в воскресенье в Петербурге ожидается сильный северо-западный, западный ветер с порывами 15-18 метров в секунду. Погода будет облачной, в некоторых районах пройдет умеренный дождь.

Ночью температура опустится до +3...+8 градусов. Днем столбики термометров покажут +6...+11 градусов. Атмосферное давление будет повышаться в течение дня.

Рабочая неделя в Петербурге также начнется с непогоды. Утром и днем в понедельник пройдут ливни.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погодной аномалии, которая наблюдается на территории страны в октябре. Вильфанд отметил, что в этом месяце температура воздуха во многих регионах России превышает климатическую норму на несколько градусов. Специалист уточнил, что особенно четко это можно наблюдать в азиатской части страны.