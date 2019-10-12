КамАЗ перевернулся на севере Петербурга, ФАН публикует фото с места жуткого ДТП

Санкт-Петербург, 12 октября. КамАЗ, груженый металлоломом, перевернулся в Калининском районе Петербурга, сообщили Федеральному агентству новостей очевидцы. С места ДТП госпитализировали пассажира грузовика с переломом руки.

ДТП произошло в районе перекрестка Полюстровского проспекта и Замшиной улицы. По словам очевидцев, водитель грузовика не справился с управлением, из-за чего КамАЗ упал на бок. В результате автоаварии на дорогу опрокинулось содержимое кузова.

Водитель грузовика не пострадал. По предварительным данным, травму получил пассажир. С места аварии его госпитализировали на скорой с открытым переломом руки.

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