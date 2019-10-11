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Беглов выразил соболезнования родным космонавта Леонова

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Беглов выразил соболезнования родным космонавта Леонова

Санкт-Петербург, 11 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью дважды Героя СССР, летчика-космонавта Алексея Леонова.

11 октября на 86-м году жизни скончался легендарный советский космонавт. Он стал первым человеком, который шагнул в открытый космос.

Беглов отметил, что Россия потеряла настоящего героя, имя которого известно во всем мире. Леонов был не только отважным космонавтом, но и долгие годы готовил других покорителей космоса.

«Выдающиеся заслуги Алексея Архиповича Леонова отмечены высокими наградами Родины»,  — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Глава города назвал Леонова мужественным человеком, который помог России долгие годы сохранять лидерство в космосе. Он уверен, что память о его подвиге сохранится в сердцах соотечественников.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам Леонова. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, глава государства считал космонавта человеком с большой буквы.

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