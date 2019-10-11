Почти 130 дорог отремонтировали в Петербурге в 2019 году

Санкт-Петербург, 11 октября. Порядка 130 дорог отремонтировали в Петербурге за год, сообщил глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин.

Чиновник проводит плановую проверку ремонта дорог в Калининском районе. По его словам, на ремонт в 2019 году было выделено чуть больше 5 млрд рублей.

Харлашкин добавил, что благодаря губернатору Петербурга Александру Беглову выделили еще 2 млрд рублей.

«Поэтому еще по 13 адресам начали работу, до 1 ноября планируем закончить, объем работ по ремонту петербургских дорог в этом году в полтора раза больше»,— заключил Харлашкин, его цитируют «Невские новости».

Он осмотрел ремонт дорожного полотна на проспектах Энгельса и Луначарского, проехался по Тихорецкому проспекту, проверил участок на проспекте Непокоренных.

Ранее сообщалось, что Смольный выделит 7 млрд рублей на ремонт дорог в следующем году. Власти хотят привести в порядок до 85% городских дорог.

11 октября власти Петербурга подвели итоги голосования о тематическом наполнении арт-парка на проспекте Добролюбова.