Власти Петербурга рассказали о планах по ремонту дорог в 2020 году

Санкт-Петербург, 11 октября. Порядка 7 млрд рублей выделят на дорожные работы в Петербурге в 2020 году, сообщил глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин.

У правительства Петербурга большие планы на реализацию программы по ремонту дорожного полотна. В профильном комитете надеются, что бюджет на ремонт будет пересмотрен.

«Планируем построить развязку на пересечении Московского и Дунайского проспектов. Начать широтную магистраль скоростного движения, выполним подъезд к «Лахта-центру»,— сказал Харлашкин, его цитируют «Невские новости».

Чиновник добавил, что по плану городских властей к 2024 году порядка 85% дорог в Петербурге должны быть в нормативном состоянии.

В конце августа в Смольном состоялось заседание членов правительства по вопросам развития транспортной инфраструктуры. Глава Петербурга Александр Беглов предложил продлить контракты на выполнение подрядных работ.

Речь идет о трехлетних контрактах. Губернатор пояснил, что есть хорошие подрядчики, которые используют качественные материалы и сдают объекты дорожного строительства в оговоренные сроки.