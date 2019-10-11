Власти Петербурга подвели итоги голосования по арт-парку «Тучков буян»

Санкт-Петербург, 11 октября. Голосование о наполнении арт-парка «Тучков буян» на проспекте Добролюбова завершилось в Петербурге, сообщили в городской администрации.

В опросе приняли участие более семи тысяч жителей. На территории парка должен появится главный городской газон, за это проголосовали 88% респондентов. Идея с зимним катком понравилась 84% опрошенных, за ботанический сад проголосовали 77% петербуржцев.

Фонтаны и открытую сцену поддержали 77% и 75% опрошенных соответственно. Горожане не поддержали идею с ярмаркой сувениров и антикварным рынком.

Власти Петербурга пообещали учесть результаты голосования во время разработки технического задания для конкурса на создание ландшафтно-архитектурной концепции будущего парка, пишут «Невские новости».

Ранее глава ландшафтных архитекторов Петербурга Ирина Мельничук рассказала, что в арт-парке хорошо приживутся сирень, пионы, подснежники. На территории нового сада могут посадить клены, березы.