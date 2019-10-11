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Нарушителей скоростного режима на ЗСД начнут штрафовать в Петербурге

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Нарушителей скоростного режима на ЗСД начнут штрафовать в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 октября. Водителей, нарушивших скоростной режим на Западном скоростном диаметре (ЗСД), начнут штрафовать ГИБДД.

Новые правила вступают в силу с полуночи 14 октября. На сайте ГИБДД можно узнать расположение технических средств фиксации нарушений, пишут «Невские новости».

Камеры настроены на фиксацию превышения скорости 110 км/ч, а также на некоторых участках скорость ограничена до 90 км/ч. Все штрафы от нарушений на ЗСД будут поступать в городской бюджет, отмечает «Петербургский дневник».

ЗСД — внутригородская платная трасса в Петербурге. Ее строительство было завершено в 2008 году, реализацией проекта занималась компания «Магистраль северной столицы».

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