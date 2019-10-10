Норвежская группа A-ha выступит в Петербурге 20 ноября

Санкт-Петербург, 10 октября. Норвежская поп-группа A-ha выступит с концертом в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Мероприятие пройдет 20 ноября. В рамках своего знаменитого тура «Hunting High and Low live» музыканты исполнят культовые песни с одноименного альбома, сделавшего их знаменитыми.
Концерт A-ha — это уникальная возможность получить заряд ностальгии, пропускать которую настоятельно не рекомендуется. Кроме того, выступление пройдет на одной из лучших площадок нашего города — в Ледовом дворце.
Тур, который музыканты уже успели окрестить «последним», стартует в Дублине. Затем A-ha отправятся в еще 15 городов мира, в том числе и в Санкт-Петербург.
«Это будет шоу, не похожее на все остальные. Вы сможете мысленно перенестись во времена, когда этот альбом был записан – мы тогда жили в крохотной лондонской квартире и 24 часа в сутки работали над этими песнями. Мы вложили в “Hunting High And Low” все свои амбиции, думая, что это наш единственный шанс», — заявил вокалист группы Пол Воктор-Савой.
a-ha will play 15 shows on the 'Hunting High and Low Live' tour this fall, starting with a sold out show in Dublin, Ireland one month from today. Need tickets? Head over here: https://a-ha.com/tickets #huntinghighandlow #mortenharket #magnefuruholmen #paulwaaktaarsavoy @waaktaarpal @magne_furuholmen @mortenharket Photo: @justloomis