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Концерт музыкального конкурса «Терем кроссовер» состоится в Петербурге

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Концерт музыкального конкурса «Терем кроссовер» состоится в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 октября. Гала-концерт VI музыкального турнира «Терем кроссовер» состоится 25 октября в Государственной академической капелле Петербурга, сообщили организаторы.

Уникальный конкурс ансамблей способствует развитию креативности отечественных музыкантов. «Кроссовер» — это попытка выйти за рамки существующих жанров.

В этом году в турнире примут участие коллективы из Петербурга, Якутии, Магнитогорска и других городов страны. В жюри вошли джазовый пианист Андрей Кондаков, нидерландский скрипач Тим Клипхаус, певец Василий Герелло, эстонский продюсер Дмитрий Смирнов, солисты ансамбля «Терем-квартет» и другие известные музыканты.

Победителями конкурса «Терем кроссовер» становились японский коллектив Hide-Hide, итальянский MG_INC duo, вокальный ансамбль «Кофе-тайм».

 

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