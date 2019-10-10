«Зенит» лишился самого дорогого игрока до весны 2020 года

Санкт-Петербург, 10 октября. Самый дорогой футболист петербургского «Зенита» Малком Филипе Сильва де Оливейра находится на лечении до зимы.

Форвард обошелся клубу в 40 миллионов евро, Малком перешел из «Барселоны». После травмы футболиста эксперты говорят, что это было не самое удачное приобретение «Зенита».

Талантливый футболист полноценно сыграл только несколько матчей. Как сообщили в пресс-службе клуба, игрока прооперировали в Финляндии. 10 октября он вернется в Петербург и начнет восстанавливаться, пишет «Петербургский дневник».

«Полузащитник не сыграет до зимней паузы сезона-2019/20», — рассказали в пресс-службе «Зенита».

Бразильский игрок выйдет на поле не раньше весны 2020 года.

О травме Малкома и Себастьяна Дриусси стало известно в середине августа. Однако врачи не делали никаких прогнозов, насколько может затянуться лечение.