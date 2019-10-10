Стало известно главное условие ввода режима открытого неба в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 октября. Режим открытого неба в Петербурге могут ввести с ограничениями, сообщают СМИ.

По данным «Ведомостей», авиаперевозчики предлагают Минтрансу России разрешить иностранным компаниям разрешить полеты из Петербурга в режиме открытого неба в города не ближе 200 км к тем, куда ледают российские авиакомпании.

Данный режим позволит летать в петербургский аэропорт «Пулково» компаниям независимо от страны перевозчика. Сейчас авиасообщение регулируется двусторонними соглашениями. Летать в Россию иностранные компании могут из страны своей регистрации.

По этой причине на отечественный рынок не выходят европейские локуостеры Ryanair, британская EasyJet и Norwegian.

25 сентября оператор «Пулково» направил в Минтранс России список стран, откуда могут летать самолеты в Петербург по режиму открытое небо.