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Беглов предложил оптимизировать затраты на теплоснабжение в Петербурге

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Беглов предложил оптимизировать затраты на теплоснабжение в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов выступил с законодательной инициативой, которая позволит оптимизировать траты на модернизацию системы теплоснабжения. Об этом сообщили в Смольном.

На данный момент закон предполагает отказ от открытых систем теплоснабжения с 1 января 2022 года без анализа их реальной работы. Беглов предложил отказываться от использования централизованных открытых систем теплоснабжения только в случае неудовлетворительного качества горячей воды или при наличии экономической неэффективности.

По предварительным оценкам, перевод всех многоквартирных домов в Петербурге на закрытое теплоснабжение обойдется городу в 76 млрд рублей без учета замены изношенного оборудования. Глава города отметил, что средства целесообразнее направлять на ликвидацию износа тепловых сетей. 

В Смольном подчеркнули, что система теплоснабжения Петербурга далека от совершенства, однако полностью отказываться от перехода на закрытое теплоснабжение город не намерен.

Беглов поручил профильным органам власти провести анализ и разработать программу по переходу на закрытую схему теплоснабжения с учетом жалоб жителей на некачественное горячее водоснабжение в квартирах. Поправки в федеральный закон рассмотрит председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

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