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В Петергофе из фонтана выловили лису, прыгнувшую за уткой

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В Петергофе из фонтана выловили лису, прыгнувшую за уткой

Санкт-Петербург, 9 октября. В Петергофе произошел инцидент — лиса упала в один из фонтанов и не смогла самостоятельно выбраться. Плутовку спас неравнодушный мужчина.

Лиса попала в западню во время охоты за уткой, сообщают подписчики одного из пабликов Петербурга. Животное прыгнуло в холодный водоем, но выбраться назад у зверя не вышло.

Рыжую плутовку от смерти спас один из туристов — мужчина бросился в воду и достал захлебывающееся дикое животное. Очевидцы происшествия встретили спасителя лисы на берегу бурными аплодисментами.

В настоящее время дальнейшая судьба дикого животного, вышедшего к людям, неизвестна. Жители Петербурга в социальных сетях отмечают, что часто встречают эту лису в Петергофе, и поблагодарили мужчину за спасение «пушистой красавицы».

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