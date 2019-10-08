Петербургский депутат предложил ввести почетный знак «За сострадание к животным»

Санкт-Петербург, 8 октября. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев предложил ввести нагрудный знак губернатора города «За сострадание к животным».

Цивилев обратился с инициативой выдавать почетный знак «За сострадание к животным» гражданам, которые оказывают помощь брошенным животным и общественным организациям на безвозмездной основе. Депутат отметил, что инициатива направлена на развитие волонтерского движения в Северной столице.

В обращении Цивилев подчеркнул, что на сегодняшний день городские приюты переполнены и нуждаются в деньгах и лекарствах. Он отметил, что неравнодушные граждане оказывают им помощь.

Депутат считает, что необходимо добиться того, чтобы люди брали животных не только из дорогостоящих питомников, но и из приютов. Согласно последним исследованиям, петербуржцы чаще других россиян берут животных из приютов. Цивилев призвал поощрять и развивать эту тенденцию.

Ранее в Петербурге прошла выставка «МимиFEST». Горожане приходили на выставку со своими питомцами, а те, у кого животных пока еще нет, смогли прямо на «МимиFEST» найти себе нового друга. Специалисты рассказали посетителям выставки об уходе за своими питомцами, а ветеринары дали советы по поддержанию здоровья животных.