Сбежавшая в новогоднюю ночь школьница вернулась домой в Петербург

Санкт-Петербург, 7 октября. Школьница, пропавшая в новогоднюю ночь в Петербурге, нашлась, сообщили в ГСУ СК РФ по региону.

Девочка 2004 года рождения ушла из дома 31 декабря 2018 года. Родители организовали поиски ребенка и обратились в правоохранительные органы. Полиция возбудила уголовное дело об убийстве.

4 октября школьница сама вернулась домой. Она рассказала родителям, что работала в заведениях общественного питания и самостоятельно снимала квартиру.

Правоохранители выясняют обстоятельства исчезновения несовершеннолетней, а также причины ее ухода, передает «МИР24».

Ранее сообалось, что в Петербурге 5 октября сбежала из дома 14-летняя девочка. Она поссорилась с матерью, взяла с собой свидетельство о рождении и исчезла в неизвестном направлении.