РЖД сократит время в пути между Петербургом и Москвой на «Сапсанах»

Москва, 7 октября. Время в пути на «Сапсане» между Москвой и Петербургом могут сократить на полчаса, сообщил глава дирекции скоростного сообщения филиала РЖД Антон Петров.

При запуске скоростного железнодорожного движения время в пути на «Сапсане» составляло три часа 55 минут, сейчас — три часа 55 минут. В РЖД не планируют новых остановок по маршруту Москва — Петербург.

По словам Антона Петрова, каждая остановка — это плюс пять минут к основному времени. Такие изменения могут быть негативно восприняты пассажирами, которые ценят «Сапсан» за его скорость и комфорт, пишет АГН «Москва».

Ранее сообщалось, что РЖД планируют потратить порядка 1,1 млрд евро на покупку новых поездов «Сапсан» и их обслуживание в течение тридцати лет. В компании пообещали представить в декабре этого года обновленный дизайн скоростных поездов.