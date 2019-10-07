Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

РЖД сократит время в пути между Петербургом и Москвой на «Сапсанах»

42
0 Оставить комментарий

РЖД сократит время в пути между Петербургом и Москвой на «Сапсанах»

Москва, 7 октября. Время в пути на «Сапсане» между Москвой и Петербургом могут сократить на полчаса, сообщил глава дирекции скоростного сообщения филиала РЖД Антон Петров.

При запуске скоростного железнодорожного движения время в пути на «Сапсане» составляло три часа 55 минут, сейчас — три часа 55 минут. В РЖД не планируют новых остановок по маршруту Москва — Петербург.

По словам Антона Петрова, каждая остановка — это плюс пять минут к основному времени. Такие изменения могут быть негативно восприняты пассажирами, которые ценят «Сапсан» за его скорость и комфорт, пишет АГН «Москва».

Ранее сообщалось, что РЖД планируют потратить порядка 1,1 млрд евро на покупку новых поездов «Сапсан» и их обслуживание в течение тридцати лет. В компании пообещали представить в декабре этого года обновленный дизайн скоростных поездов.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров