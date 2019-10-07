Ученые нашли древнее поселение на островах Финского залива

Санкт-Петербург, 7 октября. Ученые Ленинградского отделения Русского географического общества пришли к выводу, что на островах Финского залива тысячи лет назад жили люди.

Исследования проходили на острове Мощный недалеко от российско-финской границы. Археологи нашли здесь объекты эпохи бронзы. Это говорит о постоянном поселении.

Археолог Мария Раззак рассказала о находке, датируемой 1738 годом. Это деньга, которая подтверждает информацию письменных источников о населении Мощного.

Здесь также нашли кольцо, которое относится к Средним векам. Раззак добавила, что археологам придется восстанавливать историю региона по кусочкам.

Специалисты также исследовали острова Малый и Сескар. В этом районе проходили торговые пути и шло расселение людей по континентам, пишет «Петербургский дневник».

Ранее сообщалось, что крупные раскопки идут в районе Красной площади в Москве и возле парка «Зарядье». Находками археологов в столице регулярно становятся старинные монеты, курительные трубки, посуда.