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Страдающая лунатизмом школьница сбежала из дома в Петербурге

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Страдающая лунатизмом школьница сбежала из дома в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 октября. Жительница Петербурга обратилась в полицию, заявив о пропаже дочери-семиклассницы. Об этом сообщил осведомленный источник.

Инцидент произошел днем 5 октября на станции «Ржевка». Мать рассказала, что между ними произошел конфликт, девочка убежала в неизвестном направлении.

По словам женщины, школьница страдает лунатизмом и эпилепсией. Это не первый случай, когда ребенок убегает из дома. В этот раз она захватила с собой свидетельство о рождении, пишут «Невские новости».

Перед исчезновением девочка была одета в спортивную ветровку, черные джинсы, вязаную кофту черного цвета. На правой руке между большим и указательным пальцами у школьницы татуировка в виде сердца.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти 14-летний подросток изнасиловал шестилетнюю девочку, возбуждено уголовное дело.

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