Беглов от имени петербуржцев поздравил Путина с днем рождения

Санкт-Петербург, 7 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов передал поздравления с днем рождения президенту России Владимиру Путину от имени горожан. Об этом сообщается на сайте правительства Петербурга.

7 октября Владимир Путин празднует 67-летие. День рождения глава государства отмечает в кругу близких и друзей.

«Сильный и мудрый политик, Вы многие годы уверенно ведете Россию по пути укрепления государственности, сбережения нашего народа и его многовековых традиций, повышения качества жизни людей», — сказал Беглов.

Он отметил авторитет Путина, его большую энергию, эрудицию. Эти качества позволяют Путину укреплять позиции России на международной арене.

Беглов поблагодарил российского лидера за внимание к Петербургу, поддержку важных инициатив и крупных проектов.

Ранее Путина поздравили губернатор Московской области Андрей Воробьев и спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов. Они пожелали президенту здоровья и плодотворной работы на благо родины.

Президент России с самого утра принимает поздравления с днем рождения. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Путину позвонили более десяти зарубежных коллег, в том числе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, лидер Белоруссии Александр Лукашенко, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.