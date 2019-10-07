Научно-просветительский фестиваль «Цифровая история» состоится в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 октября. Фестиваль «Цифровая история» состоится 19 октября в кинолофте гостиницы «Москва» в Петербурге, сообщили Федеральному агентству новостей организаторы проекта.

Тема нового форума – «Мир советского человека». Исследователи советской культуры прочтут лекции о жизни в СССР.

Среди спикеров киновед Михаил Трофименков, знаток истории моды Мэган Виртанен, профессор Оксфорда Катриона Келли. На форуме выступят блогер Петр Лидов, писатель Андрей Константинов, рок-музыкант Владимир Рекшан.

Выступления лекторов будут чередоваться с музыкальными номерами. На фестивале прозвучит музыка Леонида Утесова, Виктора Цоя и других известных исполнителей СССР.

В фойе можно будет попробовать легендарные ленинградские пышки, сразиться в советские игровые автоматы, пообщаться с реконструкторами формы и вооружения РККА. Для любителей книг заработает небольшая ярмарка.