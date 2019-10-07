Елин рассказал о поправках Беглова к законопроекту о бюджете Петербурга

Санкт-Петербург, 7 октября. Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин рассказал, как готовились губернаторские правки к законопроекту о городском бюджете.

Евгений Елин выступил в Заксобрании Петербурга во время рассмотрения поправок к бюджету на 2019 год. По его словам, в первом чтении учитывались все дополнительные доходы, средства от федерального бюджета.

«Мы учли обязательства, возникшие после принятия предыдущего закона. Это изменение объема оплаты за неработающее население [13,5 млрд рублей]», — рассказал вице-губернатор, его цитируют «Невские новости».

Согласно поправкам губернатора Александра Беглова, увеличились расходы на компенсацию оплаты тепла, транспортное обслуживание, выкуп социальных объектов. Последние необходимо оснащать современным оборудованием, а это снова расходы.

Нужны средства на установку шести тысяч камер в школах и больницах в рамках реализации проекта «Безопасный город». По словам Елина, правительству удалось сэкономить часть средств на государственных закупках.

Ранее сообщалось, что глава города предложил сократить расходы на 3,5 млрд рублей при принятии поправок в закон о бюджете. Он неоднократно подчеркивал, что городской бюджет должен быть эффективным и прозрачным, понятным для жителей.