Беглов предложил сократить расходы на 3,5 млрд рублей в поправках к бюджету

Санкт-Петербург, 7 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил поправки к законопроекту о городском бюджете. Вице-губернатор Евгений Елин представил поправки на заседании Заксобрания Петербурга.

7 октября в ЗакСе бюджетно-финансовый комитет рассматривает вопрос о бюджете Петербурга на 2019 и плановые 2020-2021 годы. В первом чтении отразили изменения, которые связаны с доходами и расходами.

Во втором чтении необходимо провести корректировки по национальным проектам, пишут «Невские новости». Беглов предложил сократить расходы 3 млрд 522 млн рублей, это стало возможным благодаря переносу сроков ввода в эксплуатацию объектов сферы здравоохранения.

Планируется увеличить финансирование на развитие трамвайной сети «Чижик». На жилищные программы выделят 800 млн рублей, в том числе по программе доступного жилья для молодежи. До 30 млн рублей планируется потратить на поддержку негосударственных театров в Петербурге.

Александр Беглов неоднократно подчеркивал, что городской бюджет должен быть прозрачным и понятным для петербуржцев. Необходимо вести открытую бюджетную политику, считает губернатор.

По мнению эксперта Никиты Масленникова, цифровизация поможет сделеать бюджет прозрачным. Горожане смогут проследить, какие проекты реализуются, а какие находятся на стадии разработки.