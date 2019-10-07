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Автобус из Прибалтики врезался в дерево и опрокинулся в Ленобласти

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Автобус из Прибалтики врезался в дерево и опрокинулся в Ленобласти

Санкт-Петербург, 7 октября. Микроавтобус врезался в дерево и опрокинулся в Ленинградской области, сообщили в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло около 07.00 в Волосовском районе на 89-м километре трассы «Нарва». По предварительным данным, водитель Volkswagen Caravelle съехал в кювет и наехал на дерево.

Три человека получили травмы, им оказана медицинская помощь на месте происшествия. По данным СМИ, автобус следовал из Прибалтики в Нижний Новгород.

Ранее сообщалось, что утром 6 октября под Нижним Новгородом перевернулся еще один автобус с туристами. Пострадали десять человек.

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