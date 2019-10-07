Сестра Цукерберга поделилась впечатлениями от прогулки по Петербургу

Санкт-Петербург, 7 октября. Сестра основателя Facebook Марка Цукерберга, бизнес-леди Рэнди Цукерберг прогулялась по Петербургу. Она поделилась впечатлениями о культурной столице России в Instagram.

Рэнди Цукерберг выступила с речью на международном образовательном форуме «Синергия» (Synergy Global Forum), который состоялся на «Газпром Арене». Среди спикеров были американский актер Арнольд Шварценеггер и боец UFC Хабиб Нурмагомедов.

После форума сестра Цукерберга решила познакомиться с главными достопримечательностями Северной столицы. Она сходила в Эрмитаж и попробовала русскую водку, пишет издание «Петербургский дневник».

«Из России с любовью! Я провела последние несколько дней в Санкт-Петербурге, открыв для себя невероятный город и выступив на форуме. Я впервые выступила на футбольной арене», — написала Рэнди в Instagram.

Он также посетила Храм Спаса на Крови и один из петербургских ресторанов. Водка оказалась слишком крепкой для Рэнди Цукерберг. Она пошутила, что должна поработать над своими «навыками употребления» знаменитого на весь мир напитка.

Ранее сообщалось, что на форуме «Синергия» выступила знаменитая российская рок-группа ДДТ. Юрий Шевчук исполнил несколько песен, после чего организаторам пришлось прервать концерт.