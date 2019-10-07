Неизвестный мужчина изнасиловал и ограбил девушку в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 октября. Неизвестный мужчина напал на петербурженку, изнасиловал и отобрал личные вещи, сообщил осведомленный источник.

Инцидент произошел утром 5 октября на Малой Морской улице в Петербурге. Мужчина надругался над жертвой, а затем отобрал ее ювелирные украшения и iPhone.

Полиция проверит записи с камер наблюдения, которые могли зафиксировать преступление. Ведется расследование, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что подросток в Тихвине изнасиловал шестилетнего ребенка.