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Житель Ленобласти зарезал соседа по дачному участку

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Житель Ленобласти зарезал соседа по дачному участку

Санкт-Петербург, 7 октября. Пенсионер убил соседа по дачному участку во Всеволожском районе, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел в ночь на 6 октября на улице Широкой. На месте происшествия нашли тело мужчины 1972 года рождения с колото-резаным ранением в шею.

Полиция выяснила, что двое мужчин распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошла ссора, которая закончилась поножовщиной.

Правоохранители задержали пенсионера 1957 года рождения, возбуждено уголовное дело.

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