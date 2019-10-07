Житель Ленобласти зарезал соседа по дачному участку

Санкт-Петербург, 7 октября. Пенсионер убил соседа по дачному участку во Всеволожском районе, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел в ночь на 6 октября на улице Широкой. На месте происшествия нашли тело мужчины 1972 года рождения с колото-резаным ранением в шею.

Полиция выяснила, что двое мужчин распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошла ссора, которая закончилась поножовщиной.

Правоохранители задержали пенсионера 1957 года рождения, возбуждено уголовное дело.