Пьяный водитель насмерть сбил женщину на остановке в Петербурге, ФАН публикует видео

Санкт-Петербург, 7 октября. Пьяный водитель за рулем иномарки въехал в трамвайную остановку в Петербурге, сбив двоих пешеходов, пожилая женщина скончалась на месте.

Серьезная авария произошла поздно вечером в воскресенье в Петербурге на проспекте Энгельса возле ТРК «Гранд Каньон». По предварительным данным, пьяный водитель 1989 года рождения на автомобиле Ford Mondeo совершил столкновение с легковушкой KIA, после чего влетел в трамвайную остановку.

Под колесами иномарки оказались две женщины, одна из которых от полученных травм скончалась. Вторая пострадавшая, 1975 года рождения, получила серьезные ранения и была госпитализирована в тяжелом состоянии.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Очевидцы утверждают, что водитель за рулем Ford Mondeo пытался уйти от погони ДПС.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в воскресенье в Нижегородской области из-за ошибки водителя опрокинулся туристический автобус, в аварии пострадали около 20 человек.