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Микроавтобус взорвался после столкновения с иномаркой в Кировске

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Микроавтобус взорвался после столкновения с иномаркой в Кировске

Кировск (Ленинградская область), 6 октября. Микроавтобус Ford Transit столкнулся с кроссовером Mitsubishi ASX и взорвался в Кировске (Ленинградская область). В результате происшествия пострадал пассажир Ford, который получил ушиб грудной клетки. В настоящее время он находится в Шлиссельбургской ЦРБ.

Микроавтобус взорвался после столкновения с иномаркой в Кировске

Как стало известно Федеральному агентству новостей, ДТП произошло на пересечении улицы Пушкина и Маяковской. В результате столкновения микроавтобус загорелся, что привело к подрыву газового баллона. Взрывом оторвало дверь автомобиля, которая попала в пассажира Ford, успевшего к тому моменту покинуть машину. Других пострадавших нет.

Ранее сообщалось об аварии с участием микроавтобуса в Горном районе Якутии. Перевозящая пассажиров машина опрокинулась и загорелась. В результате ДТП пострадали девять человек. Детей среди них не оказалось. Все пострадавшие были доставлены в больницу Горного района.

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