Синоптики предупредили петербуржцев о мокром снеге и гололедице 7 октября

Санкт-Петербург, 6 октября. Первый день рабочей недели будет снежным и холодным, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

В ночь на 7 октября на дорогах ожидается гололед, температура воздуха составит минус 1 градус. Днем столбики термометров поднимутся до 4 градусов тепла.

Ветер подует с северо-запада, атмосферное давление будет повышаться. Спасатели просят водителей отказаться от поездок по городу при мокром снеге, пишет «Петербургский дневник».

Ранее в Гидрометцентре России петербуржцам пообещали короткую зиму. По словам синоптика Романа Вильфанда, это объясняется сменой климата.