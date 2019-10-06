Команда «Вечернего Урганта» предупредила петербуржцев о мошенниках

Санкт-Петербург, 6 октября. Команда телевизионного юмористического шоу «Вечерний Ургант» предупредила петербуржцев о мошенниках. Соответствующий пост появился в Instagram.

Злоумышленники через соцсети набирают массовку на съемки популярной передачи. При этом они требуют заплатить более 3,5 тысяч рублей.

«Это мошенники! Программа «Вечерний Ургант» не имеет к этому никакого отношения. Не дайте себя обмануть!» – предупредила команда «Вечернего Урганта».

Организаторы отметили, что участие в съемках бесплатное.

Ранее ведущий шоу Иван Ургант пригласил на съемки известного актера Михаила Боярского, который оказался в центре скандала из-за парковки в Петербурге. При этом Ургант не стал в прямом эфире задавать артисту провокационные вопросы и шутить по этому поводу.