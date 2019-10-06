Подмосковный блогер сорвался с высоты в Петербурге, делая селфи

Санкт-Петербург, 6 октября. Мужчина сорвался с высоты на заброшенной котельной в Петербурге, пытаясь сделать селфи.

Инцидент произошел днем 5 октября на Волхонском шоссе. Блогер из Московской области забрался на трубу шестиэтажной котельной ради фото. Из-за неловкого движения он сорвался вниз.

Поднее прохожие нашли пострадавшего. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, врачи диагностировали сотрясение мозга и множественные переломы, пишут «Невские новости».

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что школьник из Сочи упал в шахту лифта в Петербурге, пытаясь сделать селфи. Еще один трагический случай произошел в Смоленске — двое школьников получили травмы, когда делали селфи на крыше поезда.