Беглов рассказал «ВКонтакте» о строительстве новых станций метро Петербурга

Санкт-Петербург, 6 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал на странице «ВКонтакте» о планах по развитию городской транспортной инфрастуктуры.

В ближайшие пять лет планируется открыть станции «Путиловская» и «Юго-Западная» Красносельско-Калининской линии. В будущем на этой ветке могут построить электродепо «Красносельское».

Начались строительно-монтажные работы для станции «Горный институт», а также предпроектные работы по станции «Кудрово». Беглов добавил, что на Невско-Василеостровской линии появятся станции «Туристская» и «Шуваловский проспект».

Петербургские власти планируют открыть станцию «Шуваловский проспект-2», чтобы обеспечить переход с Фрунзенско-Приморской линии на Невско-Василеостровскую. Губернатор отметил, что места расположения новых станций выбирали с учетом застройки и потребностей горожан.



Ранее Беглов открыл три новые станции Фрунзенского радиуса. Он добавил, что в ближайшие пять лет планируется открыть 7 станций метрополитена.