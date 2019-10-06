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Студентку из США изнасиловали в Петербурге

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Студентку из США изнасиловали в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 октября. Молодую студентку из США изнасиловали в центре Петербурга, сообщил осведомленный источник.

Инцидент произошел утром 5 октября на Казанской улице. По словам пострадавшей, на нее напали двое неизвестных мужчин азиатской внешности.

Девушку госпитализировали в Мариинскую больницу, ее состояние удовлетворительное. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что в Брянской области родители и двое приятелей изнасиловали ребенка.

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