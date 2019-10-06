Глухонемой рецидивист в Петербурге признался приятелю в убийстве по SMS

Санкт-Петербург, 6 октября. Житель Петербурга получил от глухонемого приятеля SMS-сообщение о совершенном убийстве, об этом рассказал осведомленнный источник.

Инцидент произошел вечером 5 октября. Глухонемой мужчина, который ранее уже отбывал наказание в тюрьме, написал товарищу об убийстве тестя.

Петербуржец сообщил об этом в полицию. Приехавшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили погибшего.

На теле 55-летнего мужины была рана в районе сердца. Иналида задержали, ему грозит до 15 лет лишения свободы, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что 5 октября в Подмосковье обнаружили труп молодой девушки с ножевыми ранениями.