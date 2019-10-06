Директор ДДТ объяснил, почему сорвали концерт в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 октября. Концерт группы ДДТ, выступившей на образовательном форуме Synergy global forum 5 октября, был внезапно прерван.

Юрий Шевчук и его команда выступили на «Газпром-Арене» в рамках форуме, участниками которого стали более 50 тысяч человек. Легендарная рок-группа исполнила несколько хитов, после чего на сцену вышел представитель стадиона и попросил завершить выступление.

Зрители остались недовольны этим решением и потребовали продолжения концерта. Однако Шевчук и другие музыканты покинули сцену.

Как сообщил директор ДДТ Вячеслав Борюсков, организаторы форума попросили артистов закончить выступление, чтобы горожане успели на метро. Он пояснил, что концерт рок-коллектива начался позже намеченного времени, передает «Пятый канал».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что хедлайнером форума «Синергия» стал американский актер Арнольд Шварценнегер.

Известный боец UFC Хабиб Нурмагомедов на форуме в Петербурге рассказал, как пахнут деньги.