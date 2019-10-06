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Курьеры Ozon второй день бастуют в Петербурге

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Курьеры Ozon второй день бастуют в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 октября. Забастовка сотрудников Ozon второй день продолжается в Петербурге. Руководство компании пообещало решить проблемы работников.

В Ozon пообещали «проверить все расчеты, рассмотреть каждое обращение и оперативно устранить неточности» в течение двух дней. По словам представителя инициативной группы Ozon Антона Черепова, никаких конкретных решений пока не приняли. 

«Идет речь о формировании коллективного спора и создании профсоюзной ячейки», — пояснил Черепов, его цитируют «Невские новости».

В воскресной забастовке участвуют порядка 60 сотрудников. Они требуют выплатить зарплату за сентябрь и компенсировать затратры на бензин.

Сотрудники Ozon просят руководство не снимать с доставщика оплату товара, если клиент отказался от товара.

Российское подразделение Ozon предлагает покупателям более пяти милионов товаров в различных категориях, в том числе электронику, товары для дома, книги, продукты и тд.

В прошлом году товарооборот составил 42,5 млрд.рублей. Рекордным по количеству заказов стал декабрь 2018 года, интернет-магазин получил 138 тысяч заказов в сутки.

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