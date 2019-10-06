Вильфанд пообещал петербуржцам короткую зиму

Санкт-Петербург, 6 октября. Зима в Петербурге будет короткой и закончится раньше обычного, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Последствиями глобального потепления в России становится смена климата и позднее наступление минусовых температур. По словам специалиста, постоянные положительные температуры увеличивают продолжительность весны и лета и сокращают осень и зиму.

Поэтому в этом году ожидается короткая зима в европейской части России, к которой относятся Петербург и Москва. Однако в октябре погода будет неблагоприятной, синоптики прогнозируют дождь, ветер и мокрый снег.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что на выходных будет снег с дождем, значительно похолодает. Он напомнил, что обычно снег выпадает в середине октября, но в этом году он начался раньше.